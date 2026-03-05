https://ria.ru/20260305/proisshestviya-2078639809.html
При разборе завалов на заводе в Тульской области нашли тело погибшего
Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело второго погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T06:30:00+03:00
2026-03-05T06:30:00+03:00
2026-03-05T06:43:00+03:00
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
узловая
тульская область
россия
узловая
