При разборе завалов на заводе в Тульской области нашли тело погибшего

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело второго погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось об одном погибшем при инциденте.

"Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области", - говорится в сообщении.