Правительство направит 1,5 миллиарда рублей предприятиям в приграничье
14:15 05.03.2026 (обновлено: 14:16 05.03.2026)
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей предприятиям в приграничье
экономика, россия, курская область, михаил мишустин
Экономика, Россия, Курская область, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России направит около 1,5 миллиарда рублей на компенсацию оплаты простоя сотрудников в приграничных регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг.
Премьер напомнил, что кабмин реализует комплекс мер поддержки жителей и бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях. В том числе предпринимателям предоставляется отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, действует льготный лизинг автомобильной и сельхозтехники, работают свободные экономические зоны.
"Чтобы поддержать коллективы, сегодня мы направим еще около 1,5 миллиарда рублей, они пойдут на компенсацию оплаты простоя сотрудников. Такое финансирование поможет сохранить квалифицированные кадры и пополнить, что очень важно для компаний, оборотные средства предприятий, чтобы иметь возможность быстро восстановить выпуск продукции и оказание услуг", - подчеркнул Мишустин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Правительство отслеживает ситуацию с ценами на топливо, заявил Песков
Экономика Россия Курская область Михаил Мишустин
 
 
