Правительство направит 1,5 миллиарда рублей предприятиям в приграничье

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России направит около 1,5 миллиарда рублей на компенсацию оплаты простоя сотрудников в приграничных регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг.