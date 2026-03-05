Правительство направит 1,5 миллиарда рублей предприятиям в приграничье

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России направит около 1,5 миллиарда рублей на компенсацию оплаты простоя сотрудников в приграничных регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг.
Премьер напомнил, что кабмин реализует комплекс мер поддержки жителей и бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях. В том числе предпринимателям предоставляется отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, действует льготный лизинг автомобильной и сельхозтехники, работают свободные экономические зоны.
"Чтобы поддержать коллективы, сегодня мы направим еще около 1,5 миллиарда рублей, они пойдут на компенсацию оплаты простоя сотрудников. Такое финансирование поможет сохранить квалифицированные кадры и пополнить, что очень важно для компаний, оборотные средства предприятий, чтобы иметь возможность быстро восстановить выпуск продукции и оказание услуг", - подчеркнул Мишустин.