https://ria.ru/20260305/pozhar-2078849738.html
В Бахрейне потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Бахрейне потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 05.03.2026
В Бахрейне потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Начавшийся после ракетного удара пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Bapco в Бахрейне потушен, никто не пострадал, сообщило МВД королевства. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:46:00+03:00
2026-03-05T19:46:00+03:00
2026-03-05T19:46:00+03:00
в мире
иран
бахрейн
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8de4b661a3e1f9e1bdb372f5ae6afcbb.jpg
https://ria.ru/20260305/bakhreyn-2078827202.html
иран
бахрейн
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1ef4bc69ab3d59daebac3723466242f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, бахрейн, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Бахрейн, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Бахрейне потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Бахрейне потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавших нет