Число пострадавших при падении дронов в Нахичевани возросло до четырех
13:28 05.03.2026 (обновлено: 15:35 05.03.2026)
Число пострадавших при падении дронов в Нахичевани возросло до четырех
нахичевань
азербайджан
в мире
иран
нахичевань
азербайджан
иран
нахичевань, азербайджан, в мире, иран
Нахичевань, Азербайджан, В мире, Иран
Число пострадавших при падении дронов в Нахичевани возросло до четырех

РИА Новости: в Нахичевани число пострадавших от падения БПЛА возросло до четырех

© AP PhotoПоследствия падения беспилотника в аэропорту Нахичевани
Последствия падения беспилотника в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo
Последствия падения беспилотника в аэропорту Нахичевани
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Число пострадавших при падении дронов в Нахичеванскую автономную республику в составе Азербайджана достигло четырех человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичевани были осуществлены атаки дронов, два человека пострадали.
"Поступили обращения от четырех человек в связи с атакой иранских беспилотников. Состояние пострадавших стабильно. У двух из них диагностирована черепно-мозговая травма, у двух других - травма спины. В настоящее время каждый из них помещен в соответствующие отделения и продолжает лечение", - сообщили в минздраве автономной республики.
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Атака Ирана на Нахичевань получит ответ, заявили в МО Азербайджана
Нахичевань Азербайджан В мире Иран
 
 
