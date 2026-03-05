https://ria.ru/20260305/postradavshie-2078723111.html
Число пострадавших при падении дронов в Нахичевани возросло до четырех
Число пострадавших при падении дронов в Нахичевани возросло до четырех - РИА Новости, 05.03.2026
Число пострадавших при падении дронов в Нахичевани возросло до четырех
Число пострадавших при падении дронов в Нахичеванскую автономную республику в составе Азербайджана достигло четырех человек, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:28:00+03:00
2026-03-05T13:28:00+03:00
2026-03-05T15:35:00+03:00
нахичевань
азербайджан
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078771042_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_5fa57db4ab309bda440f5c32827407d6.jpg
https://ria.ru/20260305/moazerbaydzhana-2078705843.html
нахичевань
азербайджан
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078771042_0:0:2158:1618_1920x0_80_0_0_406401d33839efef654f887240bb09d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нахичевань, азербайджан, в мире, иран
Нахичевань, Азербайджан, В мире, Иран
Число пострадавших при падении дронов в Нахичевани возросло до четырех
РИА Новости: в Нахичевани число пострадавших от падения БПЛА возросло до четырех