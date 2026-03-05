Посольство следит за ситуацией с россиянином, задержанным в Колумбии

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в США сообщил РИА Новости, что дипломаты следят за судьбой россиянина, задержанного по американскому запросу в Колумбии.

"Посольство России США внимательно отслеживает ситуацию вокруг гражданина России Дениса Алимова (Клименкова), задержанного по запросу американских властей в Колумбии", - сообщили в консульском отделе.

Дипломаты пока не располагают подробностями дела против россиянина.

"В случае его экстрадиции в США будем добиваться консульского доступа к нему, окажем необходимое консульско-правовое содействие", - сообщили в консульском отделе.

Полиция Колумбии сообщала в конце февраля о задержании в аэропорту Боготы гражданина РФ, разыскиваемого по линии Интерпола по запросу США.