Посольство следит за ситуацией с россиянином, задержанным в Колумбии

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в США сообщил РИА Новости, что дипломаты следят за судьбой россиянина, задержанного по американскому запросу в Колумбии.
"Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию вокруг гражданина России Дениса Алимова (Клименкова), задержанного по запросу американских властей в Колумбии", - сообщили в консульском отделе.
Дипломаты пока не располагают подробностями дела против россиянина.
"В случае его экстрадиции в США будем добиваться консульского доступа к нему, окажем необходимое консульско-правовое содействие", - сообщили в консульском отделе.
Как рассказали в ведомстве, по версии властей США, задержанный с октября 2024 года по март 2025 года якобы участвовал в заговоре, целью которого было похитить или убить двух известных людей в Европе. В США задержанного также обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма. При этом никаких доказательств его виновности не приводится.
24 июля 2025, 19:42