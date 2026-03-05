В Португалии заявили, что США не используют базу Лажеш против Ирана

МАДРИД, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что использование Соединенными Штатами авиабазы Лажеш на Азорских островах происходит при строгом соблюдении правовых норм и не связано с ударами по Ирану.

"Португалия в вопросе разрешения использования базы Лажеш строго соблюдала юридические нормы и положения двустороннего соглашения. Мы сделали это еще до 28-го числа, до атаки. База Лажеш не способствовала развертыванию военных сил для этого удара", - сказал Монтенегру.