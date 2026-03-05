Холдинг "Портовый Альянс" нарастил грузооборот в феврале на 5,54%

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Грузооборот предприятий стивидорного холдинга "Портовый Альянс" в феврале текущего года составил 3,36 миллиона тонн, что на 5,54% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

За отчетный период порты и терминалы группы подтвердили устойчивость работы в сложных погодных условиях и продолжили структурную перестройку грузовой базы. Февраль стал месяцем роста для угольного кластера на Дальнем Востоке и удобрений на юге и Балтике при сохранении высокой деловой активности на всех направлениях.

Опорным драйвером остается специализированный угольный терминал "Остерра" в Хабаровском крае: в феврале его грузооборот достиг 1,87 миллиона тонн угля, что на 37,5% больше аналогичного периода 2025 года и является максимумом за последние пять лет. Рост обеспечен синхронизацией с Дальневосточной железной дорогой и развитием инфраструктуры, заложившим основу для достижения мощности 40 миллионов тонн к 2027 году.

На Балтике терминал "Порт Фавор" в Усть-Луге увеличил экспорт аммиака до 53,26 тысячи тонн (+2,9% к февралю 2025 года): за месяц обработаны три судна дедвейтом 26–30 тысяч тонн и 2,4 тысячи автоцистерн под контролем цифрового центра управления.

В этом году "Порт Фавор" выходит на следующий этап развития: запуск второй очереди по перевалке сухих удобрений. В общей сложности до конца года морской порт планирует обработать не менее 2 миллионов тонн аммиака и насыпных грузов.

Туапсинский балкерный терминал - специализированный комплекс по перевалке минеральных удобрений на юге России - в феврале обработал 145 тысяч тонн груза (−2,6% к прошлому году). Динамика первых месяцев отражает влияние погодных и внешних факторов, при этом терминал сохраняет стабильную работу и нацелен на перевалку не менее 2,5 миллиона тонн удобрений по итогам года.

Мурманский морской торговый порт (ММТП) и Мурманский балкерный терминал (МБТ) в феврале обработали свыше 1 миллиона тонн грузов, демонстрируя устойчивость арктического направления на фоне давления внешней конъюнктуры. ММТП сохраняет масштаб и универсальность, в том числе за счет работы с судами класса Capesize, а МБТ последовательно наращивает перевалку минеральных удобрений и апатитового концентрата, что снижает зависимость региона от угольной компоненты.

Малый порт в Находке по итогам февраля показал умеренное снижение грузооборота на 7% (до 267,9 тысячи тонн) из-за аномально холодной зимы и штормовых ограничений, однако сохраняет высокую загрузку мощностей и роль важного звена "Портового Альянса" на Тихом океане. В связке с "Остеррой" этот терминал позволяет группе гибко перераспределять потоки в условиях внешней волатильности и поддерживать устойчивость экспортной логистики на восточном направлении.