Синоптики рассказали о погоде этой весной — есть две опасности - РИА Новости, 05.03.2026
16:19 05.03.2026
Синоптики рассказали о погоде этой весной — есть две опасности
Синоптики рассказали о погоде этой весной — есть две опасности
Погода как всегда припасла для россиян сюрприз, смешав весну со снегопадом. Синоптики насторожились: радоваться стремительному потеплению также не стоит — есть... РИА Новости, 05.03.2026
Синоптики рассказали о погоде этой весной — есть две опасности

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Дождливая погода в Москве
Дождливая погода в Москве
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Дождливая погода в Москве
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Погода как всегда припасла для россиян сюрприз, смешав весну со снегопадом. Синоптики насторожились: радоваться стремительному потеплению также не стоит — есть свои катастрофические минусы.
Чем грозит такое непостоянство погоды? И чего ждать в этом месяце?

Непредсказуемый март

Весна в Москве началась с дождей и плюс четырех, но радоваться рано. Синоптик Михаил Леус из центра "Фобос" предупреждает: тепло пришло ненадолго.
Уже во вторник циклон уйдет на восток, и температура снова опустится ниже нуля. В столицу вернутся небольшие снегопады, на дорогах — гололедица. Всю первую декаду марта погода будет прыгать: ночью легкие морозы от минус одного до минус шести, днем — от нуля до плюс трех. Снег будет таять, но медленно.
Вторая декада уже не такая теплая — почти вровень с ожидаемым климатом. А в третьей возможно возвращение холодов. Так что весна, если верить прогнозам, будет тянуться долго.
© РИА Новости / Антон Денисов
Прохожий на Красной площади в Москве
Прохожий на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Прохожий на Красной площади в Москве
Леус напоминает: март в Москве по климату — еще зимний месяц. В последние годы снег в Москве обычно сходит к 30 марта. Но в этом году сугробы были рекордные, так что, скорее всего, пролежат до середины апреля, а метеорологическая весна может наступить даже позже обычного.

А что насчет потепления?

Впрочем, не все синоптики настроены мрачно. Некоторые, наоборот, говорят о ранней и теплой весне. Владимир Семенов, директор Института физики атмосферы РАН и климатолог, объясняет: предсказать точные даты схода снега пока невозможно. Прошлые периоды тут не помощники. Но общую тенденцию увидеть можно.
"Из-за глобального потепления сроки наступления весны постепенно смещаются на более ранние даты, а зима, соответственно, наступает позже, — говорит Семенов. — Поэтому через десять лет весна почти наверняка будет теплее и начнется раньше".
Но у тепла есть и обратная сторона. После рекордных снегопадов Москву ждет серьезное половодье. Евгений Тишковец, ведущий специалист "Фобоса", прикинул масштабы.
Снежный покров в столице небывалый, плюс осенью земля была переувлажнена: в октябре и ноябре осадков выпало на четверть-половину больше нормы.
"Такое колоссальное количество снега даст примерно пять миллионов кубометров воды", — пишет Тишковец в телеграм-канале. Для сравнения: это объем двух тысяч олимпийских бассейнов. Или высота 50-этажного небоскреба, полностью заполненного водой. И все это потечет по городу, если март будет умеренным, а апрель — теплым.

Еще одна неочевидная опасность

Снежная зима сыграла на руку тем, от кого мы привыкли защищаться все лето. Из-за обильных снегопадов клещи отлично перезимовали и теперь выйдут на охоту раньше обычного. И в большем количестве.
Об этом РИА Новости рассказала Евгения Калинина, врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
По ее словам, снег работает как огромное одеяло. Даже когда в Калининградской области в январе ударили аномальные для региона морозы до минус 26, для клещей температура оставалась комфортной.
"Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполнил функцию естественного утеплителя. И под снежным покровом даже в сильные морозы температура в подстилке не опускается ниже нуля", — объясняет Калинина.
Это общая история для всех регионов, не только для Калининградской области. Клещи просыпаются уже при плюс одном-пяти градусах. Активными становятся при плюс десяти. Обычно массовый выход приходится на конец мая — июнь. В этом году "сезон укусов" может начаться уже в апреле.
Так что весна в этом году, скорее всего, будет не только теплой, но и кусачей.
 
 
 
Заголовок открываемого материала