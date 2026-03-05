Воробьев рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Подмосковье

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Московской области стараются максимально заботиться об участниках СВО и их семьях, а также активно взаимодействуют с фондом "Защитники Отечества", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках совещания в центре имени Мещерякова, посвященном организации помощи участникам СВО.

По данным пресс-службы регионального правительства, совещание прошло под руководством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Главными темами стали социальная и медицинская поддержка.

Совещание прошло в семейном центре имени Мещерякова в Сергиево-Посадском округе. В нем проходят комплексную реабилитацию ветераны СВО с тяжелыми ранениями органов слуха и зрения из всех регионов страны.

"В рамках поручения президента каждый регион и мы, в том числе, стараемся максимально заботиться об участниках СВО и их семьях. Активно взаимодействуем с фондом "Защитники Отечества" – это наш партнер, с которым мы решаем все самые актуальные вопросы. Когда-то это было получение удостоверения ветерана боевых действий, когда-то выплаты, когда-то льготы. Все это в Подмосковье мы сделали в "цифре". Ребята, которые возвращаются с фронта, нуждаются в особом внимании, часть из них имеет тяжелые ранения", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства Московской области.

Губернатор региона добавил, что в Подмосковье работают четыре крупных реабилитационных центра. Регион тесно работает с медицинскими организациями, потому что протезирование, все нюансы восстановления имеют принципиально важное значение.

По данным пресс-службы, центр имени Мещерякова рассчитан на 100 мест. В нем создана возможность проживания вместе с бойцами их близких родственников. На территории расположены три жилых корпуса, учебные производства и мастерские, спортивный зал, бассейн, актовый зал и медицинский блок.

Здесь организована профессиональная переподготовка по 12 востребованным специальностям. В их числе – плотник, столяр, изготовитель кровоостанавливающих жгутов, эксперт по доступной среде, специалист по социальной работе, мастер обработки цифровой информации, оператор контактного центра. В 2024-2025 годах участники центра осуществляли прием и обработку заявок при проведении горячей линии президента РФ.

В центре имени Мещерякова ветераны СВО получают всестороннюю медицинскую поддержку: консультации врачей, диагностику, ЛФК, массаж, занятия в бассейне, БАК-терапию. Для восстановления используются высокотехнологичное оборудование. Психологическая помощь охватывает индивидуальные и групповые тренинги, семейное консультирование. Логопеды центра, работая в связке с врачами, проводят нейрокоррекцию речевых нарушений, связанных с контузиями, через развитие моторики рук.

"Бойцам здесь помогают также в оформлении мер соцподдержки, получении технических средства реабилитации. Центр активно сотрудничает с фондом "Защитники Отечества", профильными госпиталями, Всероссийским обществом слепых и Паралимпийским комитетом", – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, здесь развивают семь адаптивных видов спорта: футбол для слепых, волейбол сидя, адаптивный бокс, практическая стрельба, армрестлинг, голбол, шоудаун (игра с элементами настольного тенниса и аэрохоккея). В декабре 2025 года совместно с гроссмейстером Сергеем Карякиным открыт шахматный клуб (всего таких в Подмосковье – 15). Сейчас на базе центра идет подготовка спортсменов в Паралимпийскую сборную.

В Подмосковье программы адаптивного спорта реализуют 94 учреждения и четыре федерации. Это дает свои результаты. Так, команда по следж-хоккею "Гвардия", полностью составленная из ветеранов СВО, в прошлом году команда выиграла два турнира: "Кубок защитников Отечества" в Ханты-Мансийске и кубок "Герои нашего времени" во Владивостоке. Сейчас планируется создать и команду по волейболу.

"Запрос на адаптивный спорт очень большой. Это ведь не просто тренировки, физическая активность, но еще и общение, которое очень важно для ребят. И наша задача — развивать адаптивный спорт. Здесь, в центре имени Мещерякова, мы видели большой спортивный зал, приспособленный для ребят с ограниченными физическими возможностями. Спасибо преподавателям, инструкторам, которые здесь работают – часто это ветераны СВО, которые сами через все это прошли. Мы их очень ценим", – сказал Воробьев.

В Подмосковье действуют еще три реабилитационных центра для участников и ветеранов СВО.

В "Ясенках", расположенных под Подольском, действуют 11 программ — физическая и биорезонансная терапии, реабилитация до и после протезирования, психологическая поддержка и прочее. Центр оснащен современным медицинским оборудованием, включая систему декомпрессии позвоночника и технологии виртуальной реальности. По просьбе ветеранов СВО тут построили бассейн. Организовано обучение вождению автомобилей с ручным управлением. Как и в центре имени Мещерякова, родственники бойцов могут находиться рядом.

"Протэкс-Центр" в Коломне специализируется на протезировании и реабилитации участников СВО с ампутацией и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тут производят индивидуальные протезы из современных материалов. А 14-дневный курс реабилитации включает также лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, адаптацию. К услугам пациентов – современное оборудование, тренажеры, бассейн, теплокамеры, соляная пещера.

Еще в одном центре – "Исток-Орто" во Фрязино – делают протезы для верхних и нижних конечностей. Их также изготавливают с учетом индивидуальных потребностей. Специалисты проводят "школу ходьбы", проводят физическую и психологическую реабилитацию. В "Исток-Орто" есть круглосуточный стационар и жилая зона. Адаптированный микроавтобус доставляет ребят из госпиталей для примерки протезов.

С июня 2023 года в Красногорске работает региональное отделение госфонда "Защитники Отечества". Сотрудники подмосковного филиала в режиме "одного окна" помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку. В прошлом году открыты три дополнительных офиса – в Реутове, Лобне и Ногинске.

Ветераны и семьи погибших участников СВО могут подать заявление по вопросам фонда "Защитники Отечества" в 218 МФЦ Московской области – это денежные выплаты, юридическая, медицинская помощь, реабилитация и другие.

"Мы приняли решение, что региональные льготы теперь предоставляются через МФЦ. Мы согласовали этот механизм, чтобы семьям не нужно было идти именно в фонд "Защитники Отечества". У нас большинство услуг уже оказывается проактивно", – уточнил губернатор Московской области.

Всего в Подмосковье действует 77 мер поддержки участников СВО и их семьям, включая 36 региональных. Семьям оказывают психологическую или юридическую помощь, добавили в пресс-службе. Детям участников СВО предоставляют внеочередное зачисление и освобождение от платы в детском саду, бесплатное горячее питание в школах и колледжах, а также продленка, кружки, секции, путевки в летние оздоровительные лагеря.