Более 500 учреждений участвуют в акции "Весна в ДК Подмосковья" - РИА Новости, 05.03.2026
Новости Подмосковья
 
18:21 05.03.2026
Более 500 учреждений участвуют в акции "Весна в ДК Подмосковья"
международный женский день, щелково, московская область (подмосковье), ступино
Новости Подмосковья, Международный женский день, Щелково, Московская область (Подмосковье), Ступино
Девушка фотографирует в парке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Девушка фотографирует в парке. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 500 учреждений стали участниками сетевой акции "Весна в ДК Подмосковья", она состоится с 5 по 8 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В рамках акции пройдут праздничные концерты, посвященные началу весны и Международному женскому дню. Для детей и взрослых организуют творческие мастер-классы по рисованию подснежников и тюльпанов, а также по созданию цветочных поделок. В домах культуры откроются выставки детских работ. Кроме того, для гостей будут работать тематические фотозоны. Основная задача акции – создать условия для творческой самореализации детей и организовать досуг для семей в праздничные дни.
Мероприятия пройдут в домах культуры всех муниципальных и городских округов Подмосковья. Некоторые площадки подготовили отдельные события. Так, во Дворце культуры города Ступино гостей приглашают на фотовыставку народного коллектива "Фотоклуб "Зенит"". В ДК "Коломна" проведут мастер-класс по декупажу и откроют выставку рисунков. Дом культуры "Дорохово" в Рузском округе приглашает на мастер-класс по созданию цветов. ДК "Медвежьи Озера" в Щелкове организует ярмарку мастеров.
 
Новости ПодмосковьяМеждународный женский деньЩелковоМосковская область (Подмосковье)Ступино
 
 
