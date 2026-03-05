https://ria.ru/20260305/podmoskove-2078833556.html
Более 500 учреждений участвуют в акции "Весна в ДК Подмосковья"
Более 500 учреждений участвуют в акции "Весна в ДК Подмосковья" - РИА Новости, 05.03.2026
Более 500 учреждений участвуют в акции "Весна в ДК Подмосковья"
Более 500 учреждений стали участниками сетевой акции "Весна в ДК Подмосковья", она состоится с 5 по 8 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 05.03.2026
Более 500 учреждений участвуют в акции "Весна в ДК Подмосковья"
Свыше 500 учреждений стали участниками акции "Весна в ДК Подмосковья"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 500 учреждений стали участниками сетевой акции "Весна в ДК Подмосковья", она состоится с 5 по 8 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В рамках акции пройдут праздничные концерты, посвященные началу весны и Международному женскому дню. Для детей и взрослых организуют творческие мастер-классы по рисованию подснежников и тюльпанов, а также по созданию цветочных поделок. В домах культуры откроются выставки детских работ. Кроме того, для гостей будут работать тематические фотозоны. Основная задача акции – создать условия для творческой самореализации детей и организовать досуг для семей в праздничные дни.
Мероприятия пройдут в домах культуры всех муниципальных и городских округов Подмосковья. Некоторые площадки подготовили отдельные события. Так, во Дворце культуры города Ступино гостей приглашают на фотовыставку народного коллектива "Фотоклуб "Зенит"". В ДК "Коломна" проведут мастер-класс по декупажу и откроют выставку рисунков. Дом культуры "Дорохово" в Рузском округе приглашает на мастер-класс по созданию цветов. ДК "Медвежьи Озера" в Щелкове организует ярмарку мастеров.