Более 500 учреждений участвуют в акции "Весна в ДК Подмосковья"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 500 учреждений стали участниками сетевой акции "Весна в ДК Подмосковья", она состоится с 5 по 8 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В рамках акции пройдут праздничные концерты, посвященные началу весны и Международному женскому дню. Для детей и взрослых организуют творческие мастер-классы по рисованию подснежников и тюльпанов, а также по созданию цветочных поделок. В домах культуры откроются выставки детских работ. Кроме того, для гостей будут работать тематические фотозоны. Основная задача акции – создать условия для творческой самореализации детей и организовать досуг для семей в праздничные дни.