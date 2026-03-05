Бесплатные земельные участки в Подмосковье выдали 160 многодетным семьям

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В январе и феврале 2026 года земельные участки бесплатно получили 160 многодетных семей из 20 городских и муниципальных округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"160 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки с начала года", — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что лидерами по предоставлению земли стали Истра (28 семей), Одинцовский округ (23), Подольск (22) и Дмитровский округ (17).

Некоторые муниципалитеты за время действия закона обеспечили землей 100% многодетных семей. Среди них — округа Восход, Бронницы, Долгопрудный, Лотошино, Луховицы, Серебряные Пруды и Шаховская.