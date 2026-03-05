В ПКР заявили, что форма сборной России собирает комплименты в Италии

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном. Экипировка российских паралимпийцев выполнена в красно-золотых тонах и представляет собой форму с символичным названием "Золотое наследие". Комплект формы включает в себя 17 наименований.

"Что касается формы наших спортсменов, которую любезно предоставила компания Bosco, то она очень хороша! Она красивая, удобная и достойная! Все с интересом подходят, рассматривают и говорят комплименты. Причем не только в деревне - вчера по организационным делам выезжали в Кортина-д'Ампеццо, к нам подходили представители различных стран, местные жители. Они здоровались, говорили комплименты и то, что поддерживают наших спортсменов с флагом РФ. Всем форма очень нравится", - сказал Рожков.