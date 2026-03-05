https://ria.ru/20260305/peskov-2078789629.html
Песков прокомментировал паузу в переговорах по Украине
Пауза в переговорах по Украине сложилась по объективным причинам, США сейчас заняты другими делами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
