"Перекресток" узнал, сколько времени тратят женщины на домашние дела
16:29 05.03.2026 (обновлено: 18:08 05.03.2026)
"Перекресток" узнал, сколько времени тратят женщины на домашние дела
"Перекресток" узнал, сколько времени тратят женщины на домашние дела - РИА Новости, 05.03.2026
"Перекресток" узнал, сколько времени тратят женщины на домашние дела
Более трети женщин тратят на домашние дела каждый день от одного до двух часов, сообщает торговая сеть "Перекресток" по итогам совместного с онлайн-кинотеатром... РИА Новости, 05.03.2026
международный женский день, торговый дом "перекресток", яндекс
Международный женский день, Торговый дом "Перекресток", Яндекс
"Перекресток" узнал, сколько времени тратят женщины на домашние дела

"Перекресток": свыше трети женщин тратят на домашние дела от 1 до 2 часов

Женщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / evgenyatamanenko
Женщина с ребенком . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более трети женщин тратят на домашние дела каждый день от одного до двух часов, сообщает торговая сеть "Перекресток" по итогам совместного с онлайн-кинотеатром "КИОН" опроса к 8 Марта.
Они выяснили, сколько времени респондентки тратят на домашние обязанности, какие задачи хотели бы делегировать и каким видят идеальное 8 Марта.
Согласно результатам, ежедневно тратят на домашние дела от 1 до 2 часов 37% опрошенных, от 2 до 4 часов – 36%, а более 4 часов в день – 12%. Половина респонденток сообщила, что только на приготовление еды уходит от 1 до 2 часов ежедневно. Эту обязанность хотели бы делегировать в первую очередь 29%.
Домашние заботы отражаются и на самочувствии женщин: о влиянии на уровень усталости заявили 84,8% участниц, при этом значительным это влияние назвали 39,3% из них.
Подарок на 8 Марта ждут почти 80% опрошенных, однако для части респонденток важнее внимание со стороны близких (16,2%). Не считают этот день поводом для подарков лишь 4,1%. Самыми желанными остаются практичные и полезные подарки (23,6%), а также варианты "для себя" в категориях красоты, ухода и хобби (21,5%). Среди наименее желанных вариантов – случайный набор из супермаркета (33,3%), "дежурный" букет без личного смысла (22,4%) и подарок с намеком на возраст или внешность (20,9%).
Говоря об идеальном формате праздника, женщины чаще всего выбирали совместный вечер с близкими за просмотром фильма (28,9%), возможность просто выделить время для себя (22,7%) или романтический ужин в ресторане (19,2%).
Опрос был проведен через сервис "Яндекс Взгляд" в период с 25 по 28 февраля среди 680 россиянок в возрасте от 18 лет.
 
Международный женский деньТорговый дом "Перекресток"Яндекс
 
 
