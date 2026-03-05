"Перекресток" узнал, сколько времени тратят женщины на домашние дела

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более трети женщин тратят на домашние дела каждый день от одного до двух часов, сообщает торговая сеть "Перекресток" по итогам совместного с онлайн-кинотеатром "КИОН" опроса к 8 Марта.

Они выяснили, сколько времени респондентки тратят на домашние обязанности, какие задачи хотели бы делегировать и каким видят идеальное 8 Марта.

Согласно результатам, ежедневно тратят на домашние дела от 1 до 2 часов 37% опрошенных, от 2 до 4 часов – 36%, а более 4 часов в день – 12%. Половина респонденток сообщила, что только на приготовление еды уходит от 1 до 2 часов ежедневно. Эту обязанность хотели бы делегировать в первую очередь 29%.

Домашние заботы отражаются и на самочувствии женщин: о влиянии на уровень усталости заявили 84,8% участниц, при этом значительным это влияние назвали 39,3% из них.

Подарок на 8 Марта ждут почти 80% опрошенных, однако для части респонденток важнее внимание со стороны близких (16,2%). Не считают этот день поводом для подарков лишь 4,1%. Самыми желанными остаются практичные и полезные подарки (23,6%), а также варианты "для себя" в категориях красоты, ухода и хобби (21,5%). Среди наименее желанных вариантов – случайный набор из супермаркета (33,3%), "дежурный" букет без личного смысла (22,4%) и подарок с намеком на возраст или внешность (20,9%).

Говоря об идеальном формате праздника, женщины чаще всего выбирали совместный вечер с близкими за просмотром фильма (28,9%), возможность просто выделить время для себя (22,7%) или романтический ужин в ресторане (19,2%).