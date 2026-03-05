Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал точку отсчета для России в переговорах с США по Украине
11:37 05.03.2026 (обновлено: 11:43 05.03.2026)
Лавров назвал точку отсчета для России в переговорах с США по Украине
Лавров назвал точку отсчета для России в переговорах с США по Украине
в мире
россия
сша
украина
мирный план сша по украине
встреча путина и трампа на аляске
сергей лавров
Лавров назвал точку отсчета для России в переговорах с США по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия видит в договоренностях с США, достигнутых в Анкоридже, точку отсчета на переговорах по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что нам было предложено (в Анкоридже - ред.), и мы это приняли. Вот где точка отчета сейчас на этих переговорах с американской стороной", - сказал он на посольском "круглом столе".
Трамп готов помиловать Россию в обмен на ссору с Китаем
15 февраля, 08:00
 
