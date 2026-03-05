https://ria.ru/20260305/peregovory-2078688969.html
Лавров назвал точку отсчета для России в переговорах с США по Украине
Россия видит в договоренностях с США, достигнутых в Анкоридже, точку отсчета на переговорах по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:37:00+03:00
