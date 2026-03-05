Рейтинг@Mail.ru
Часть российских пенсионеров в марте получат выплаты досрочно
09:39 05.03.2026 (обновлено: 10:44 05.03.2026)
Часть российских пенсионеров в марте получат выплаты досрочно
Россиянам, которые получают пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число каждого месяца, в марте поступят средства досрочно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2026
2026
Часть российских пенсионеров в марте получат выплаты досрочно

СФР: часть пенсионеров получат выплаты в марте досрочно из-за длинных выходных

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянам, которые получают пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число каждого месяца, в марте поступят средства досрочно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками", отметили там.

Тем, кто получает выплаты 8 числа через почту, средства тоже доставят заранее. А пенсионерам, которым отправляют пенсию тем же способом, но 7 и 9 числа, она придет по обычному графику. О точной дате можно будет узнать в почтовом отделении, добавили в пресс-службе.
Изменения сроков коснутся всех видов пенсий: страховых, социальных и накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Если человек получает и другие выплаты фонда, их тоже перечислят заранее. Подавать дополнительные заявления или обращения не нужно — средства поступят автоматически.
Сотрудница за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта
27 февраля, 02:48
27 февраля, 02:48
 
Заголовок открываемого материала