Часть российских пенсионеров в марте получат выплаты досрочно

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянам, которые получают пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число каждого месяца, в марте поступят средства досрочно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

« "Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками", — отметили там.

Тем, кто получает выплаты 8 числа через почту, средства тоже доставят заранее. А пенсионерам, которым отправляют пенсию тем же способом, но 7 и 9 числа, она придет по обычному графику. О точной дате можно будет узнать в почтовом отделении, добавили в пресс-службе.