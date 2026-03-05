https://ria.ru/20260305/pastila-2078723886.html
Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт
Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Зефир и пастила могут стать оптимальной заменой конфетам, их употребляют спортсмены в качестве источника быстрой энергии, пишет aif.ru
ссылаясь на слова диетолога, нутрициолога Софии Ковановой.
"Зефир и пастила могут стать оптимальной заменой конфетам, их употребляют спортсмены в качестве источника быстрой энергии", - пояснила эксперт.
Кованова отметила, что пастила и зефир - это быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена. Кроме того, зефир и пастила помогают "добрать" нужное количество углеводов в сутки.
"За счет отсутствия жира такие сладости быстрее усваиваются. Классический зефир состоит преимущественно из яблочного пюре, яичного белка, сахара и природных загустителей - пектина или агар-агара, которые положительно влияют на пищеварение", - подчеркнула она.