Рейтинг@Mail.ru
Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/pastila-2078723886.html
Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт
Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт - РИА Новости, 05.03.2026
Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт
Зефир и пастила могут стать оптимальной заменой конфетам, их употребляют спортсмены в качестве источника быстрой энергии, пишет aif.ru ссылаясь на слова... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:33:00+03:00
2026-03-05T13:33:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833394823_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_baa393c5a6b048f69d9df58c414e9d26.jpg
https://ria.ru/20251224/produkty-2064225415.html
https://ria.ru/20250403/zefir-1997099733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833394823_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1da46830cb5cf004b1fe4290d95f6e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Зефир и пастила могут стать хорошей заменой конфетам, рассказала эксперт

Диетолог Кованова: зефир и пастила могут стать оптимальной заменой конфетам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПастила
Пастила - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пастила. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Зефир и пастила могут стать оптимальной заменой конфетам, их употребляют спортсмены в качестве источника быстрой энергии, пишет aif.ru ссылаясь на слова диетолога, нутрициолога Софии Ковановой.
"Зефир и пастила могут стать оптимальной заменой конфетам, их употребляют спортсмены в качестве источника быстрой энергии", - пояснила эксперт.
Жареные сосиски с гарниром из картофеля и квашеной капусты - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Нутрициолог рассказала, какие продукты будет полезно убрать из рациона
24 декабря 2025, 05:24
Кованова отметила, что пастила и зефир - это быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена. Кроме того, зефир и пастила помогают "добрать" нужное количество углеводов в сутки.
"За счет отсутствия жира такие сладости быстрее усваиваются. Классический зефир состоит преимущественно из яблочного пюре, яичного белка, сахара и природных загустителей - пектина или агар-агара, которые положительно влияют на пищеварение", - подчеркнула она.
Приготовление зефира - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Рецепт зефира по ГОСТу
3 апреля 2025, 14:42
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала