На Паралимпиаде в Италии украли камни для керлинга - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
12:17 05.03.2026
На Паралимпиаде в Италии украли камни для керлинга
спорт, италия, милан, кортина-д'ампеццо, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Паралимпийские игры
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКамни для керлинга
Камни для керлинга - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Камни для керлинга. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На Паралимпийских играх в Италии в среду были украдены два камня, использовавшиеся в соревнованиях по керлингу на колясках, сообщает сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-релиз Всемирной федерации керлинга (World Curling).
Местные власти расследуют обстоятельства, приведшие к краже 20-килограммовых гранитных камней с Олимпийского стадиона в первый день соревнований.
"Запасные камни из набора сейчас используются и приведены в соответствие с остальными, поэтому это не повлияло на соревнования", - сообщили в World Curling.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде
2 марта, 21:38
 
СпортИталияМиланКортина-д'АмпеццоПаралимпийские игры
 
