На Паралимпиаде в Италии украли камни для керлинга
На Паралимпийских играх в Италии в среду были украдены два камня, использовавшиеся в соревнованиях по керлингу на колясках, сообщает сообщает Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт
италия
милан
кортина-д'ампеццо
паралимпийские игры
италия
милан
кортина-д'ампеццо
италия, милан, кортина-д'ампеццо, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Паралимпийские игры
