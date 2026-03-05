Овчинский: редкие книги по архитектуре стали доступны в цифровом формате

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Редкие издания Библиотеки архитекторов и урбанистов стали доступны в цифровом формате, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что книги оцифрованы и размещены в Национальной электронной библиотеке.

"Мы делаем значимый шаг к открытости профессионального знания. Это важно не только для сохранения истории, но и для доступа к фундаментальным проектным решениям, методологиям и управленческим подходам, которые формировали крупнейшие градостроительные проекты страны. Сегодня каждый студент, исследователь, архитектор может работать с первоисточниками, анализировать их и применять этот опыт в современных условиях", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

В сообщении указывается, что оцифрованы такие труды, как проект реконструкции улицы Горького авторства Алексея Щусева, работы архитектурно-проектировочных мастерских за 1934 год под руководством Константина Мельникова, издание 1939 года "Планировка и реконструкция Москвы".

Все издания прошли экспертную проверку специалистов Российской государственной библиотеки и доступны читателям по всей стране, добавляется в сообщении.