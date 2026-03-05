https://ria.ru/20260305/ovchinskiy-2078545380.html
Овчинский: в Рязанском районе началось строительство дома по реновации
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На юго-востоке Москвы в Рязанском районе началось строительство новостройки по реновации площадью почти 20 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На улице Михайлова в Рязанском районе уже возведено два дома по программе реновации. Сейчас на земельном участке 27 на той же улице началось строительство третьего, который будет состоять из двух раздельно стоящих корпусов разной этажности", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что в новостройке предусмотрено 199 квартир, шесть из них будут адаптированы для маломобильных жителей. Жилая площадь дома составит более 12 тысяч "квадратов". На данный момент специалисты уже начали строительство монолитных конструкций подземной части новостройки.
На территории дома будет обеспечена безбарьерная среда по стандартам реновации. Входные группы и вестибюли подъездов оборудуют на одном уровне с уличными тротуарами без лестниц, а также порогов. Также в новостройки появятся современные лифты, добавляется в пресс-релизе.