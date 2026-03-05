Овчинский: в Рязанском районе началось строительство дома по реновации

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На юго-востоке Москвы в Рязанском районе началось строительство новостройки по реновации площадью почти 20 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На улице Михайлова в Рязанском районе уже возведено два дома по программе реновации. Сейчас на земельном участке 27 на той же улице началось строительство третьего, который будет состоять из двух раздельно стоящих корпусов разной этажности", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что в новостройке предусмотрено 199 квартир, шесть из них будут адаптированы для маломобильных жителей. Жилая площадь дома составит более 12 тысяч "квадратов". На данный момент специалисты уже начали строительство монолитных конструкций подземной части новостройки.