05.03.2026
21:13 05.03.2026
Орбан встретился с освобожденными закарпатскими венграми
Орбан встретился с освобожденными закарпатскими венграми
Орбан встретился с освобожденными закарпатскими венграми

Орбан встретился с освобожденными Путиным закарпатскими венграми

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с двумя освобожденными президентом России Владимиром Путиным насильно мобилизованными в ВСУ закарпатскими венграми в больнице в Будапеште и заявил, что в Венгрии они находятся в безопасности.
Путин в среду встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. В ходе этой встречи российский лидер сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, которых насильно мобилизовали в ВСУ и которые сдались в российский плен.
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
Вчера, 20:29
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
Вчера, 20:29
На видео, опубликованном в соцсети Facebook*, Орбан посещает вернувшихся в четверг утром в Будапешт венгров в одной из больниц, где они проходят амбулаторное лечение.
"Теперь вы в безопасности. Отсюда вас никто не сможет забрать и навредить вам. Теперь вы под нашей охраной. Так что я рад, что мы смогли помочь... Вы вернулись в правильное место. Я рад вас видеть. Вас никто не может тронуть, никто никуда не может забрать. Вы свободные люди, делаете, что хотите. Если могу помочь, обращайтесь", - сказал Орбан.
Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
Вчера, 17:01
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
Вчера, 17:01
 
