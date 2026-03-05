Орбан встретился с освобожденными закарпатскими венграми

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с двумя освобожденными президентом России Владимиром Путиным насильно мобилизованными в ВСУ закарпатскими венграми в больнице в Будапеште и заявил, что в Венгрии они находятся в безопасности.
Путин в среду встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. В ходе этой встречи российский лидер сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, которых насильно мобилизовали в ВСУ и которые сдались в российский плен.
"Теперь вы в безопасности. Отсюда вас никто не сможет забрать и навредить вам. Теперь вы под нашей охраной. Так что я рад, что мы смогли помочь... Вы вернулись в правильное место. Я рад вас видеть. Вас никто не может тронуть, никто никуда не может забрать. Вы свободные люди, делаете, что хотите. Если могу помочь, обращайтесь", - сказал Орбан.
Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.
