Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 05.03.2026 (обновлено: 18:14 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/orban-2078825613.html
В Венгрии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми
В Венгрии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми - РИА Новости, 05.03.2026
В Венгрии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал недопустимыми угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:57:00+03:00
2026-03-05T18:14:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_0:37:3017:1734_1920x0_80_0_0_13058bcd2b38f70282070f78ad15d4d9.jpg
https://ria.ru/20260303/orban-2078290662.html
https://ria.ru/20260305/orban-2078809002.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_162:0:2843:2011_1920x0_80_0_0_60a067babf630f2216c01a93b48bae59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, вооруженные силы украины, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
В Венгрии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми

В Венгрии назвали угрозы Зеленского в адрес Виктора Орбана недопустимыми

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал недопустимыми угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти
3 марта, 19:15
"Как смеет президент Зеленский угрожать премьер-министру Венгрии? Абсолютно недопустимо! Киев, прося у Евросоюза деньги и оружие, теперь прибегает к угрозам", - написал Балаж Орбан в соцсети Х.
Политик подчеркнул, что "Венгрию не запугают".
"Мы не отдадим свои деньги, мы не отправим нашу молодежь на войну, и венгерские семьи не будут платить более высокие цены на энергоносители из-за этого конфликта. Шантаж и угрозы в адрес Венгрии недопустимы. Мы будем стоять твердо и защищать наш суверенитет и национальные интересы!" - добавил он.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
Вчера, 17:01
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюзВооруженные силы УкраиныПетер СийяртоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала