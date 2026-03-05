В Венгрии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал недопустимыми угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Как смеет президент Зеленский угрожать премьер-министру Венгрии? Абсолютно недопустимо! Киев, прося у Евросоюза деньги и оружие, теперь прибегает к угрозам", - написал Балаж Орбан в соцсети Х.
Политик подчеркнул, что "Венгрию не запугают".
"Мы не отдадим свои деньги, мы не отправим нашу молодежь на войну, и венгерские семьи не будут платить более высокие цены на энергоносители из-за этого конфликта. Шантаж и угрозы в адрес Венгрии недопустимы. Мы будем стоять твердо и защищать наш суверенитет и национальные интересы!" - добавил он.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.