Названа средняя стоимость лечения рака в России
Названа средняя стоимость лечения рака в России - РИА Новости, 05.03.2026
Названа средняя стоимость лечения рака в России
Лечение онкологического заболевания в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, однако подавляющее большинство пациентов могут получить эту... РИА Новости, 05.03.2026
общество, россия, евгений уфимцев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лечение онкологического заболевания в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, однако подавляющее большинство пациентов могут получить эту помощь бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Подавляющее большинство пациентов с онкопатологией получают медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. И в том числе многие высокоэффективные лекарства. В современных условиях все лечение пациента в рамках ОМС в среднем обходится в несколько миллионов рублей", - сказал Уфимцев
.
Он отметил, что в России
лечат достаточно много онкологических заболеваний, причем очень успешно. "Однако не все вещи в силу обеспеченности какими-то лекарствами или особенностями каких-то исследований доступны в короткое время", - признал он. Из-за этого, по словам Уфимцева, в рамках ОМС могут быть очереди на какие-то процедуры и исследования.
"Это не нарушение, они не выходят за рамки установленных нормативов, но в данном случае, конечно, лучше получить лечение как можно быстрее", - отметил глава ВСС.
Поэтому, по его словам, в России при наличии бесплатной медицинской помощи, достаточно активно развивается добровольное медицинское страхование. В том числе, растет спрос на программы добровольного онко-страхования.