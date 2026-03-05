Рейтинг@Mail.ru
07:57 05.03.2026
Названа средняя стоимость лечения рака в России
общество, россия, евгений уфимцев
Общество, Россия, Евгений Уфимцев
Названа средняя стоимость лечения рака в России

РИА Новости: лечение онкологии в России обходится в несколько миллионов рублей

© Fotolia / JPC-PRODЖенщина с онкологией на приеме у врача
Женщина с онкологией на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / JPC-PROD
Женщина с онкологией на приеме у врача. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лечение онкологического заболевания в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, однако подавляющее большинство пациентов могут получить эту помощь бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Подавляющее большинство пациентов с онкопатологией получают медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. И в том числе многие высокоэффективные лекарства. В современных условиях все лечение пациента в рамках ОМС в среднем обходится в несколько миллионов рублей", - сказал Уфимцев.
ОбществоРоссияЕвгений Уфимцев
 
 
