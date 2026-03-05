Названа средняя стоимость лечения рака в России

Женщина с онкологией на приеме у врача. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лечение онкологического заболевания в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, однако подавляющее большинство пациентов могут получить эту помощь бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Подавляющее большинство пациентов с онкопатологией получают медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. И в том числе многие высокоэффективные лекарства. В современных условиях все лечение пациента в рамках ОМС в среднем обходится в несколько миллионов рублей", - сказал Уфимцев

Он отметил, что в России лечат достаточно много онкологических заболеваний, причем очень успешно. "Однако не все вещи в силу обеспеченности какими-то лекарствами или особенностями каких-то исследований доступны в короткое время", - признал он. Из-за этого, по словам Уфимцева, в рамках ОМС могут быть очереди на какие-то процедуры и исследования.

"Это не нарушение, они не выходят за рамки установленных нормативов, но в данном случае, конечно, лучше получить лечение как можно быстрее", - отметил глава ВСС.