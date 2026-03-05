В Херсонской области из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, семь человек пострадали за сутки в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, пострадали семь человек" , - написал он.
В Алешкинском округе в окрестностях села Великие Копани удар БПЛА по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины, его личность устанавливается. Помимо этого, ранения получил мужчина 1985 года рождения, сообщил Сальдо.
В Костогрызово атака беспилотника по легковому автомобилю привела к ранению мужчин 1983 и 1989 годов рождения и женщины, её личность устанавливается. Все пострадавшие госпитализированы в Скадовскую больницу. В районе населённого пункта Обрывка в результате удара БПЛА пострадал 20-летний молодой человек. Он доставлен в Новокаховскую больницу, сообщил губернатор. В Горностаевке и Новой Каховке повреждены гражданские автомобили.
