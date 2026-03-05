В Херсонской области из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, пострадали семь человек" , - написал он.

В Алешкинском округе в окрестностях села Великие Копани удар БПЛА по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины, его личность устанавливается. Помимо этого, ранения получил мужчина 1985 года рождения, сообщил Сальдо.