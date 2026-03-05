https://ria.ru/20260305/nepomnyaschiy-2078760487.html
Непомнящий стал победителем турнира "Аэрофлот Опен"
Непомнящий стал победителем турнира "Аэрофлот Опен" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Непомнящий стал победителем турнира "Аэрофлот Опен"
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем международного шахматного турнира "Аэрофлот Опен", который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
шахматы
ян непомнящий
международная федерация шахмат (fide)
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем международного шахматного турнира "Аэрофлот Опен", который проходит в Москве.
В четверг в девятом туре Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Узбекистана Мухаммадзохидом Суяровым. Партия завершилась на 42-м ходу.
По итогам 9 туров в активе Непомнящего 7,5 баллов. Он стал недосягаем для соперников.
Турнир "Аэрофлот Опен" включен в серию рейтинговых соревнований Международной шахматной федерации FIDE Circuit. Призовой фонд соревнований составляет более 18 млн рублей. Победитель турнира получит 3,4 млн рублей.