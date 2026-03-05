Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий стал победителем турнира "Аэрофлот Опен" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
15:05 05.03.2026
Непомнящий стал победителем турнира "Аэрофлот Опен"
Непомнящий стал победителем турнира "Аэрофлот Опен"
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем международного шахматного турнира "Аэрофлот Опен", который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
шахматы
ян непомнящий
международная федерация шахмат (fide)
шахматы, ян непомнящий, международная федерация шахмат (fide)
Шахматы, Ян Непомнящий, Международная федерация шахмат (FIDE)
Непомнящий стал победителем турнира "Аэрофлот Опен"

Непомнящий стал победителем шахматного турнира "Аэрофлот Опен"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем международного шахматного турнира "Аэрофлот Опен", который проходит в Москве.
В четверг в девятом туре Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Узбекистана Мухаммадзохидом Суяровым. Партия завершилась на 42-м ходу.
По итогам 9 туров в активе Непомнящего 7,5 баллов. Он стал недосягаем для соперников.
Турнир "Аэрофлот Опен" включен в серию рейтинговых соревнований Международной шахматной федерации FIDE Circuit. Призовой фонд соревнований составляет более 18 млн рублей. Победитель турнира получит 3,4 млн рублей.
Карякин обвинил FIDE в двойных стандартах после исключения из рейтинга
4 марта, 10:15
