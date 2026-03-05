Рейтинг@Mail.ru
Статья о Навке стала самой популярной женской биографией "Рувики" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Фигурное катание
 
10:12 05.03.2026
Статья о Навке стала самой популярной женской биографией "Рувики"
Статья о Навке стала самой популярной женской биографией "Рувики" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Статья о Навке стала самой популярной женской биографией "Рувики"
Биография олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки возглавила рейтинг наиболее посещаемых за год биографий женщин в интернет-энциклопедии... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Статья о Навке стала самой популярной женской биографией "Рувики"

Статья о Татьяне Навке стала самой популярной женской биографией "Рувики"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Татьяна Навка
Татьяна Навка
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Биография олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки возглавила рейтинг наиболее посещаемых за год биографий женщин в интернет-энциклопедии "Рувики", в топ-3 вошли также журналистка Анна Прокофьева и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики".
В преддверии Международного женского дня российская интернет-энциклопедия "Рувики" представила список наиболее посещаемых биографий женщин за последние 12 месяцев.
Согласно данным интернет-ресурса, в число женщин, чьи биографии стали наиболее посещаемыми на платформе, вошли олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Навка, военный корреспондент "Первого канала" Прокофьева, советский и российский тренер по художественной гимнастике Винер, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
В топ-10 вошли фитнес-модель, тренер, блогер Оксана Яшанькина, актриса, участница проектов Comedy Club Production Екатерина Шкуро, главврач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, телеведущая Ольга Вашурина и блогер Оксана Самойлова.
Сергей Шубенков и Елизавета Худайбердиева - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Навка уколола больнее всего". Правда об интригах "Ледникового периода"
1 марта, 15:00
 
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Анна Прокофьева, Ирина Винер, Рувики, Лига безопасного интернета, Comedy Club Production
 
