https://ria.ru/20260305/nakhichevan-2078781085.html
В аэропорту Нахичевани приостановили все рейсы
В аэропорту Нахичевани приостановили все рейсы - РИА Новости, 05.03.2026
В аэропорту Нахичевани приостановили все рейсы
Все внутренние и международные рейсы в аэропорту Нахичевани в Азербайджане приостановлены на фоне инцидента с дронами, сообщил Международный аэропорт Гейдар... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:51:00+03:00
2026-03-05T15:51:00+03:00
2026-03-05T15:51:00+03:00
в мире
нахичевань
азербайджан
иран
гейдар алиев (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078683850_0:185:868:673_1920x0_80_0_0_f2c4422217ca97be73008d358af549de.jpg
https://ria.ru/20260305/aliev-2078772138.html
нахичевань
азербайджан
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078683850_0:185:868:836_1920x0_80_0_0_973d6e652f759ee56dc8bdc04cd94861.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нахичевань, азербайджан, иран, гейдар алиев (политик), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Нахичевань, Азербайджан, Иран, Гейдар Алиев (политик), Военная операция США и Израиля против Ирана
В аэропорту Нахичевани приостановили все рейсы
В аэропорту Нахичевани приостановили все рейсы после инцидента с дронами