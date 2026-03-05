https://ria.ru/20260305/nakhichevan-2078692954.html
В Нахичевани дрон упал на один из терминалов аэропорта, пишет АПА
Дрон в аэропорту Нахичеванской автономной республики в Азербайджане упал на один из терминалов, еще несколько упали в других местах, в том числе вблизи школы,... РИА Новости, 05.03.2026
АПА: несколько дронов упали в Нахичевани