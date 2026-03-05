Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Нахичевани упал дрон - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 05.03.2026 (обновлено: 11:30 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/nakhichevan-2078683017.html
В аэропорту Нахичевани упал дрон
В аэропорту Нахичевани упал дрон - РИА Новости, 05.03.2026
В аэропорту Нахичевани упал дрон
Дрон упал на территорию аэропорта в Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, сообщает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:23:00+03:00
2026-03-05T11:30:00+03:00
нахичевань
иран
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078683850_0:185:868:673_1920x0_80_0_0_f2c4422217ca97be73008d358af549de.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078672889.html
нахичевань
иран
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078683850_0:185:868:836_1920x0_80_0_0_973d6e652f759ee56dc8bdc04cd94861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нахичевань, иран, азербайджан
Нахичевань, Иран, Азербайджан
В аэропорту Нахичевани упал дрон

Дрон упал на территорию аэропорта в Нахичевани

© Кадр видео из соцсетейДым в аэропорту Нахичевани
Дым в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым в аэропорту Нахичевани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Дрон упал на территорию аэропорта в Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, сообщает азербайджанское агентство АПА.
"Запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани. В ближайшее время ожидается заявление официальных структур по поводу атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру Азербайджана", - говорится в сообщении.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Вчера, 10:39
 
НахичеваньИранАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала