Суд конфисковал у Муминджанова почти 18 миллионов рублей

"Конфисковать с Муминджанова В. И. в доход государства денежную сумму в размере 17 миллионов 950 тысяч рублей", – сказал судья в ходе вынесения приговора.

По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, бывший руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.