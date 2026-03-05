Рейтинг@Mail.ru
Суд конфисковал у Муминджанова почти 18 миллионов рублей
14:30 05.03.2026
Суд конфисковал у Муминджанова почти 18 миллионов рублей
Суд конфисковал у Муминджанова почти 18 миллионов рублей - РИА Новости, 05.03.2026
Суд конфисковал у Муминджанова почти 18 миллионов рублей
Воронежский гарнизонный военный суд постановил конфисковать у замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова 17 миллионов 950 тысяч РИА Новости, 05.03.2026
Суд конфисковал у Муминджанова почти 18 миллионов рублей

Воронежский суд конфисковал у Муминджанова 17,95 млн рублей по делу о взятке

ВОРОНЕЖ, 5 мар – РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд постановил конфисковать у замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова 17 миллионов 950 тысяч рублей в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг Воронежский гарнизонный военный суд признал Муминджанова виновным во взятках и приговорил его к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«
"Конфисковать с Муминджанова В. И. в доход государства денежную сумму в размере 17 миллионов 950 тысяч рублей", – сказал судья в ходе вынесения приговора.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, бывший руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.
Генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова лишили звания
