Суд конфисковал у Муминджанова почти 18 миллионов рублей
Воронежский гарнизонный военный суд постановил конфисковать у замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова 17 миллионов 950 тысяч РИА Новости, 05.03.2026
валерий муминджанов, происшествия, воронеж
Валерий Муминджанов, Происшествия, Воронеж
ВОРОНЕЖ, 5 мар – РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд постановил конфисковать у замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова 17 миллионов 950 тысяч рублей в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг Воронежский гарнизонный военный суд признал Муминджанова
виновным во взятках и приговорил его к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«
"Конфисковать с Муминджанова В. И. в доход государства денежную сумму в размере 17 миллионов 950 тысяч рублей", – сказал судья в ходе вынесения приговора.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, бывший руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.