14:24 05.03.2026 (обновлено: 14:37 05.03.2026)
Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова лишили звания
Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова лишили звания
Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова лишили звания

Замкомандующего Ленинградским ВО Муминджанова лишили звания генерал-майора

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, приговорённого к 10 годам строгого режима в Воронежском гарнизонном военном суде, лишили звания генерал-майор за получение крупной взятки, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Лишить воинского звания генерал-майор", - сказал судья в ходе оглашении приговора.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагало следствие, получил взятку на сумму около 18 миллионов рублей.
