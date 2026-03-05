Суд вынес приговор генералу Муминджанову за получение взятки

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова приговорили в Воронежском гарнизонном военном суде к десяти годам строгого режима за получение взятки в размере 17 миллионов 950 тысяч рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки – 17 миллионов 950 тысяч рублей", — сказал судья.

По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, бывший руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как считает следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.