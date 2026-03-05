Мостовой сравнил судейство в последних матчах Кубка России и РПЛ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. После матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где главными лицами оказались арбитры, в играх Кубка России по футболу ситуация с судейством изменилась в лучшую сторону, сказал РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
В среду ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Чемпионат России по футболу 27 февраля возобновился после зимней паузы. Во всех матчах 19-го тура РПЛ была задействована система VAR. В субботу президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах с судейством. В их числе функционер назвал частое использование VAR, работу системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. После возобновления чемпионата несколько клубов РПЛ обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
«
"После первого тура, где главными лицами были судьи, ситуация в Кубке немного притихла. Не могу сказать, что вчера были проблемы с судейством. Вроде есть на что жаловаться, но, с другой стороны, нет. Что касается удаления, то важно понимать, что эта вторая желтая карточка была уже при счете 2:1, и игра накалилась. Я бы не сказал, что там что-то не то было. Вчера, в отличие от игр чемпионата, было более-менее нормально. Два принципиальных соперника, уже близок финал Кубка. Так и должно было быть", - сказал Мостовой.
Известный в прошлом футболист поделился, что ему понравился матч между ЦСКА и "Краснодаром".
"Вчера был хороший матч, игра получилась достаточно энергозатратная, эмоциональная. Хорошая игра и для болельщиков, и для команд. Понятно, что есть проигравшая команда, которая больше вызывает вопросов. Не могу сказать, что игра была грубая. Она была эмоциональная, да, но а как вы хотите? Это матч двух принципиальных соперников, они в чемпионате бьются за чемпионство. ЦСКА первый матч после возобновления чемпионата проиграл, хотя никто не думал, что они проиграют. И, конечно, армейцам надо было реабилитироваться. Играют дома, свои болельщики. Игра не грубая, нормальная футбольная игра, как и должно было быть", - отметил он.