Мостовой сравнил судейство в последних матчах Кубка России и РПЛ

"После первого тура, где главными лицами были судьи, ситуация в Кубке немного притихла. Не могу сказать, что вчера были проблемы с судейством. Вроде есть на что жаловаться, но, с другой стороны, нет. Что касается удаления, то важно понимать, что эта вторая желтая карточка была уже при счете 2:1, и игра накалилась. Я бы не сказал, что там что-то не то было. Вчера, в отличие от игр чемпионата, было более-менее нормально. Два принципиальных соперника, уже близок финал Кубка. Так и должно было быть", - сказал Мостовой.