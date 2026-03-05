Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских военных - РИА Новости, 05.03.2026
23:47 05.03.2026
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских военных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ее аппарат делает все возможное, чтобы вернуть на Родину российских военных, которые до...
в мире, россия, украина, белоруссия, татьяна москалькова
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ее аппарат делает все возможное, чтобы вернуть на Родину российских военных, которые до сих пор удерживаются на территории Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих. В Белоруссии бойцам ВС РФ оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Вернувшийся из украинского плена боец рассказал, что скучал по семье
Вчера, 23:12
"Хочу еще раз сказать родным и близким наших защитников: мы делаем все возможное, чтобы вернуть их домой. Постоянно на связи с семьями, прорабатываем каждый список, каждое обращение", - написала Москалькова в своем канале на платформе Max.
Омбудсмен добавила, что работа по возвращению российских военнослужащих не останавливается ни на день.
"И мы будем идти до тех пор, пока каждый наш человек не окажется дома. Желаю нашим защитникам скорейшего восстановления, физических и душевных сил после пережитых испытаний", - подчеркнула Москалькова.
Москалькова рассказала о вернувшихся из украинского плена военных
Вчера, 18:49
 
