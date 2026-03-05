https://ria.ru/20260305/moskalkova-2078878034.html
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских военных
2026-03-05T23:47:00+03:00
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских военных
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ее аппарат делает все возможное, чтобы вернуть на Родину российских военных, которые до сих пор удерживаются на территории Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия
вернула из украинского плена 200 военнослужащих. В Белоруссии
бойцам ВС РФ оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
"Хочу еще раз сказать родным и близким наших защитников: мы делаем все возможное, чтобы вернуть их домой. Постоянно на связи с семьями, прорабатываем каждый список, каждое обращение", - написала Москалькова
в своем канале на платформе Max
.
Омбудсмен добавила, что работа по возвращению российских военнослужащих не останавливается ни на день.
"И мы будем идти до тех пор, пока каждый наш человек не окажется дома. Желаю нашим защитникам скорейшего восстановления, физических и душевных сил после пережитых испытаний", - подчеркнула Москалькова.