Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах - РИА Новости, 05.03.2026
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах
05.03.2026
2026-03-05T15:55:00+03:00
2026-03-05T15:55:00+03:00
2026-03-05T15:55:00+03:00
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах
Мошенники от лица таможенных органов просят россиян оплатить платежи
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники от лица таможенных органов отправляют сообщения гражданам о необходимости оплатить таможенные платежи в отношении посылок, предупреждает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"Зафиксированы случаи направления гражданам сообщений в мессенджерах от "таможенных органов" (в том числе от "должностных лиц") с требованиями об уплате таможенных платежей в отношении посылок", - говорится в сообщении ведомства в MAX
.
В частности, мошенники сообщают, что в отношении гражданина якобы отправлена посылка и для ее получения требуют совершить оплату таможенной пошлины на карту или счета третьих лиц. При этом злоумышленники угрожают наложением штрафов, передачей данных в таможню и суд для возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, рассказали в ФТС
.
"ФТС России
не направляет уведомление о необходимости уплаты таможенных платежей через мессенджеры", - напоминает ведомство.
В ФТС рекомендуют проверять трек-номер отслеживания посылки, не переводить деньги частным лицам или сомнительным организациям, а также ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов.
В ведомстве также напомнили, что при возникновении вопросов граждане могут обратиться в чат-бот ФТС России, на "горячую" линию ведомства, а также по соответствующим телефонам РТУ и ТНП, размещенным на официальных сайтах таможенных органов в разделе "Контакты".