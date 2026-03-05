Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/moshenniki-2078782383.html
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах - РИА Новости, 05.03.2026
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах
Мошенники от лица таможенных органов отправляют сообщения гражданам о необходимости оплатить таможенные платежи в отношении посылок, предупреждает Федеральная... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:55:00+03:00
2026-03-05T15:55:00+03:00
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078015971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28014cf5618e7293419ab7c8a249a9fc.jpg
https://ria.ru/20260305/moshenniki-2078616886.html
https://ria.ru/20260304/moshenniki-2078566464.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078015971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddfa23cffe4c9daed239333bd9ef41e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах

Мошенники от лица таможенных органов просят россиян оплатить платежи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвонок от неизвестного номера
Звонок от неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Звонок от неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники от лица таможенных органов отправляют сообщения гражданам о необходимости оплатить таможенные платежи в отношении посылок, предупреждает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"Зафиксированы случаи направления гражданам сообщений в мессенджерах от "таможенных органов" (в том числе от "должностных лиц") с требованиями об уплате таможенных платежей в отношении посылок", - говорится в сообщении ведомства в MAX.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах
Вчера, 00:37
В частности, мошенники сообщают, что в отношении гражданина якобы отправлена посылка и для ее получения требуют совершить оплату таможенной пошлины на карту или счета третьих лиц. При этом злоумышленники угрожают наложением штрафов, передачей данных в таможню и суд для возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, рассказали в ФТС.
"ФТС России не направляет уведомление о необходимости уплаты таможенных платежей через мессенджеры", - напоминает ведомство.
В ФТС рекомендуют проверять трек-номер отслеживания посылки, не переводить деньги частным лицам или сомнительным организациям, а также ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов.
В ведомстве также напомнили, что при возникновении вопросов граждане могут обратиться в чат-бот ФТС России, на "горячую" линию ведомства, а также по соответствующим телефонам РТУ и ТНП, размещенным на официальных сайтах таможенных органов в разделе "Контакты".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Мошенники могут рассылать вредоносное ПО под видом открыток на 8 Марта
4 марта, 19:11
 
РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала