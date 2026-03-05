Мошенники начали представляться таможенными органами в мессенджерах

В ФТС рекомендуют проверять трек-номер отслеживания посылки, не переводить деньги частным лицам или сомнительным организациям, а также ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов.

В ведомстве также напомнили, что при возникновении вопросов граждане могут обратиться в чат-бот ФТС России, на "горячую" линию ведомства, а также по соответствующим телефонам РТУ и ТНП, размещенным на официальных сайтах таможенных органов в разделе "Контакты".