Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах - РИА Новости, 05.03.2026
00:37 05.03.2026 (обновлено: 01:19 05.03.2026)
Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах
Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах
общество
мошенники
мошенничество
россия
россия
Дарья Буймова
Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники стали выманивать смс-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары, выяснил корреспондент РИА Новости.
Мошенники представляются сотрудниками банка, говорят об угрозе сбережениям и просят назвать "специальный код" для перевода средств на безопасный счет. При этом код не вызывает подозрений - обычно для доступа к банку приходит четырехзначный код, а вот для маркетплейса - шестизначный.
Если его назвать, то мошенник получает доступ к аккаунту на маркетплейсе, в том числе к деньгам на личном счете. При этом он также может начать оформлять в рассрочку товары на маркетплейсе и заказать их на любой пункт выдачи.
"Мошенники выбирают дорогой товар и оформляют его в рассрочку через внутренние сервисы маркетплейса. Товар получает мошенник (через пункт выдачи или курьера), а обязательство платить возникает у владельца аккаунта. Долг начинают взыскивать уже на следующий день после неоплаты первого платежа, часто - коллекторские агентства, которым переуступают такие долги", - пояснил эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
Он посоветовал включить двухфакторную аутентификацию на всех маркетплейсах и привязанной почте, так как без кода из смс зайти в аккаунт будет нельзя. Также он рекомендует установить сложные пароли и самозапрет на кредиты через "Госуслуги". "Да, от сплитов он сейчас не спасает, но блокирует классические микрозаймы, которые мошенники тоже оформляют по украденным паспортным данным", - добавил он.
Также обезопасить себя, по его словам, поможет подключение биометрии на "Госуслугах". "Это усложнит угон аккаунта, даже если пароль скомпрометирован. Регулярно проверяйте раздел "Заказы" и "Мои платежи" в личном кабинете", - уточнил Кучава.
Если уже пострадали, то эксперт "Мошеловки" советует сразу идти в полицию и писать заявление, так как при взломе жертва не становится стороной договора, поскольку ее волеизъявления не было.
"Получите талон-уведомление. Несите этот талон в службу поддержки маркетплейса и требуйте аннулировать задолженность. Платформа обязана доказать, что покупку совершили именно вы, а не мошенник. Не реагируйте на угрозы коллекторов про "три дня на оплату". Если ситуация расследуется полицией, требования незаконны", - заключил он.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
