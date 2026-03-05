Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники стали выманивать смс-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары, выяснил корреспондент РИА Новости.

Мошенники представляются сотрудниками банка, говорят об угрозе сбережениям и просят назвать "специальный код" для перевода средств на безопасный счет. При этом код не вызывает подозрений - обычно для доступа к банку приходит четырехзначный код, а вот для маркетплейса - шестизначный.

Если его назвать, то мошенник получает доступ к аккаунту на маркетплейсе, в том числе к деньгам на личном счете. При этом он также может начать оформлять в рассрочку товары на маркетплейсе и заказать их на любой пункт выдачи.

"Мошенники выбирают дорогой товар и оформляют его в рассрочку через внутренние сервисы маркетплейса. Товар получает мошенник (через пункт выдачи или курьера), а обязательство платить возникает у владельца аккаунта. Долг начинают взыскивать уже на следующий день после неоплаты первого платежа, часто - коллекторские агентства, которым переуступают такие долги", - пояснил эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.

Он посоветовал включить двухфакторную аутентификацию на всех маркетплейсах и привязанной почте, так как без кода из смс зайти в аккаунт будет нельзя. Также он рекомендует установить сложные пароли и самозапрет на кредиты через "Госуслуги". "Да, от сплитов он сейчас не спасает, но блокирует классические микрозаймы, которые мошенники тоже оформляют по украденным паспортным данным", - добавил он.

Также обезопасить себя, по его словам, поможет подключение биометрии на "Госуслугах". "Это усложнит угон аккаунта, даже если пароль скомпрометирован. Регулярно проверяйте раздел "Заказы" и "Мои платежи" в личном кабинете", - уточнил Кучава.

Если уже пострадали, то эксперт "Мошеловки" советует сразу идти в полицию и писать заявление, так как при взломе жертва не становится стороной договора, поскольку ее волеизъявления не было.