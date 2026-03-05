Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение 5 лет – ВЦИОМ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение пяти лет, это один из зарождающихся демографических трендов в РФ, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Статистика показывает, что на общем неблагоприятном фоне все-таки происходит весьма позитивное изменение. Рост числа многодетных семей действительно имеет место. Ожидается, что этот рост продолжится еще некоторое время. По крайней мере, на горизонте пяти лет", - сказал Федоров в ходе круглого стола на тему "Демография России 2026: вызовы и будущие стратегии", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Среди других зарождающихся трендов в РФ в сфере рождаемости гендиректор АЦ ВЦИОМ отметил рост числа женщин фертильного возраста, а также нормализацию и доступность ряда репродуктивных технологий, в том числе криобанки и ЭКО. По словам Федорова, прогресс в распространении таких технологий идет очень быстро, а также идет расширение их использования.

При этом в 2025 году скользящий коэффициент суммарной рождаемости (КСР) по стране снизился с 1,399 в январе до 1,376 в ноябре. Вопреки тому, что коэффициент снизился в 2025 году в более чем 60 регионах РФ, положительная динамика рождаемости наблюдается в 26 регионах. В качестве примера Федоров привел Республику Мордовию. Федоров напомнил, что с 2025 года показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности губернаторов.

Гендиректор АЦ ВЦИОМ также назвал ряд вызовов в сфере рождаемости.

"На практике мы видим, что ценность брака разрушается, ценность семьи с детьми тоже ослабевает. Сокращается число рождений. Это связано, в том числе, с поздним взрослением молодежи. Когда-то 21 год считался достаточным (возрастом - ред.), чтобы заводить серьезные отношения и, может быть, задуматься о рождении детей. Сегодня уже ничего подобного нет", - отметил Федоров.

Кроме того, он в качестве причин кризиса выделил расхождение между желаемым и ожидаемым числом детей, проблему бесплодия, а также кризис отношений между мужчинами и женщинами. По словам Федорова, вызовы в репродуктивной сфере, как и проблемы старения населения и миграции, могут привести к региональным диспропорциям, сокращению населения малых городов и обезлюживанию территорий.

В свою очередь гендиректор АЦ ВЦИОМ, базируясь на результатах нескольких своих опросов, привел примеры нескольких решений демографического кризиса. Одним из этих решений стали финансовые меры повышения рождаемости: 32% респондентов назвали мотивацией для рождения детей государственную поддержку в виде материнского капитала, льготной ипотеки и пособий. Другим путем к изменению демографической ситуации в России, по данным АЦ ВЦИОМ, может стать расширение возможностей по присмотру за детьми. Согласно результатам опросов, 58% россиян сообщили, что высокая нагрузка на работе становилась причиной вынужденного откладывания отпуска или отказа от участия в важных семейных событиях в течение последних 2-3 лет.

Кроме того, одним из решений кризиса рождаемости может стать корпоративная демографическая политика. В частности, наиболее важными мерами поддержки со стороны работодателя россияне назвали материальную помощь, помощь в улучшении жилищных условий, помощь с детьми и социальную поддержку.

Среди прочих путей выхода из демографического кризиса граждане РФ выделили поддержку репродуктивного выбора в виде наставничества и сопровождения беременных женщин, репродуктивных технологий в качестве страховки от времени, поддержки ответственного отцовства и поддержки многодетности.