Рейтинг@Mail.ru
Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение 5 лет – ВЦИОМ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/mnogodetnye-2078721218.html
Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение 5 лет – ВЦИОМ
Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение 5 лет – ВЦИОМ - РИА Новости, 05.03.2026
Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение 5 лет – ВЦИОМ
Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение пяти лет, это один из зарождающихся демографических трендов в РФ, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:19:00+03:00
2026-03-05T13:19:00+03:00
общество
валерий федоров
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078718054_0:241:2786:1808_1920x0_80_0_0_dc42bab6a4509ac5cb04738e73dd39dc.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078718054_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_1658e6afb926a268ffce26a2da629b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валерий федоров, вциом
Общество, Валерий Федоров, ВЦИОМ

Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение 5 лет – ВЦИОМ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров
Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рост числа многодетных семей в России ожидается в течение пяти лет, это один из зарождающихся демографических трендов в РФ, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Статистика показывает, что на общем неблагоприятном фоне все-таки происходит весьма позитивное изменение. Рост числа многодетных семей действительно имеет место. Ожидается, что этот рост продолжится еще некоторое время. По крайней мере, на горизонте пяти лет", - сказал Федоров в ходе круглого стола на тему "Демография России 2026: вызовы и будущие стратегии", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Среди других зарождающихся трендов в РФ в сфере рождаемости гендиректор АЦ ВЦИОМ отметил рост числа женщин фертильного возраста, а также нормализацию и доступность ряда репродуктивных технологий, в том числе криобанки и ЭКО. По словам Федорова, прогресс в распространении таких технологий идет очень быстро, а также идет расширение их использования.
При этом в 2025 году скользящий коэффициент суммарной рождаемости (КСР) по стране снизился с 1,399 в январе до 1,376 в ноябре. Вопреки тому, что коэффициент снизился в 2025 году в более чем 60 регионах РФ, положительная динамика рождаемости наблюдается в 26 регионах. В качестве примера Федоров привел Республику Мордовию. Федоров напомнил, что с 2025 года показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности губернаторов.
Гендиректор АЦ ВЦИОМ также назвал ряд вызовов в сфере рождаемости.
"На практике мы видим, что ценность брака разрушается, ценность семьи с детьми тоже ослабевает. Сокращается число рождений. Это связано, в том числе, с поздним взрослением молодежи. Когда-то 21 год считался достаточным (возрастом - ред.), чтобы заводить серьезные отношения и, может быть, задуматься о рождении детей. Сегодня уже ничего подобного нет", - отметил Федоров.
Кроме того, он в качестве причин кризиса выделил расхождение между желаемым и ожидаемым числом детей, проблему бесплодия, а также кризис отношений между мужчинами и женщинами. По словам Федорова, вызовы в репродуктивной сфере, как и проблемы старения населения и миграции, могут привести к региональным диспропорциям, сокращению населения малых городов и обезлюживанию территорий.
В свою очередь гендиректор АЦ ВЦИОМ, базируясь на результатах нескольких своих опросов, привел примеры нескольких решений демографического кризиса. Одним из этих решений стали финансовые меры повышения рождаемости: 32% респондентов назвали мотивацией для рождения детей государственную поддержку в виде материнского капитала, льготной ипотеки и пособий. Другим путем к изменению демографической ситуации в России, по данным АЦ ВЦИОМ, может стать расширение возможностей по присмотру за детьми. Согласно результатам опросов, 58% россиян сообщили, что высокая нагрузка на работе становилась причиной вынужденного откладывания отпуска или отказа от участия в важных семейных событиях в течение последних 2-3 лет.
Кроме того, одним из решений кризиса рождаемости может стать корпоративная демографическая политика. В частности, наиболее важными мерами поддержки со стороны работодателя россияне назвали материальную помощь, помощь в улучшении жилищных условий, помощь с детьми и социальную поддержку.
Среди прочих путей выхода из демографического кризиса граждане РФ выделили поддержку репродуктивного выбора в виде наставничества и сопровождения беременных женщин, репродуктивных технологий в качестве страховки от времени, поддержки ответственного отцовства и поддержки многодетности.
"Поддержка многодетности - для нас это тренд №1 в государственной политике. Многодетность на уровне ценностей поддерживается. Для каждого второго, 49%, идеальной семьей является именно многодетная", - заключил Федоров.
 
ОбществоВалерий ФедоровВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала