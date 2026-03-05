Рейтинг@Mail.ru
Москвичи высказались о качествах современных женщин - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/mnenie-2078844317.html
Москвичи высказались о качествах современных женщин
Москвичи высказались о качествах современных женщин - РИА Новости, 05.03.2026
Москвичи высказались о качествах современных женщин
Жители Москвы в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделились мнением о том, какие черты они считают характерными для современных женщин. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:17:00+03:00
2026-03-05T19:17:00+03:00
общество
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076870581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95646bb844923b030d8198d3d5dce5ca.jpg
https://ria.ru/20260305/opros-2078825452.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076870581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4db78e899aa6dc80866ca47c98b55ee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
Москвичи высказались о качествах современных женщин

Москвичи назвали меркантильность и неумение готовить среди недостатков женщин

© Getty Images / Westend61Свидание
Свидание - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Getty Images / Westend61
Свидание. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жители Москвы в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделились мнением о том, какие черты они считают характерными для современных женщин.
Часть опрошенных отметила, что, по их мнению, некоторые девушки уделяют повышенное внимание материальной стороне отношений и предъявляют завышенные требования к партнерам. Также среди распространенных претензий прозвучали неумение готовить и недостаточное внимание к саморазвитию.
"У современных женщин завышенные запросы и потребности. Они больше сосредоточены на материальных ценностях, а не на внутреннем мире", - сказал один из собеседников газеты.
При этом другие участники опроса подчеркнули, что не видят у женщин серьезных недостатков и считают подобные оценки субъективными. Кроме того, некоторые респонденты обратили внимание, что сложности в отношениях связаны не только с женщинами, но и с поведением самих мужчин.
Тюльпаны - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Опрос показал, как российские женщины относятся к работе и семье
Вчера, 17:56
 
ОбществоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала