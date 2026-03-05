Рейтинг@Mail.ru
Россия сейчас противостоит политическим пигмеям, заявил Миронов - РИА Новости, 05.03.2026
14:05 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/mironov-2078735466.html
Россия сейчас противостоит политическим пигмеям, заявил Миронов
Россия сейчас противостоит политическим пигмеям, заявил Миронов - РИА Новости, 05.03.2026
Россия сейчас противостоит политическим пигмеям, заявил Миронов
Сегодня Россия находится на очередном витке противостояния, только на той стороне вместо фигур калибра Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта находятся... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:05:00+03:00
2026-03-05T14:05:00+03:00
россия
ссср
сша
уинстон черчилль
сергей миронов
франклин рузвельт
справедливая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
https://ria.ru/20260305/cherchill-2078641384.html
https://ria.ru/20260305/mironov-2078625542.html
https://ria.ru/20260302/mironov-2077994778.html
россия
ссср
сша
россия, ссср, сша, уинстон черчилль, сергей миронов, франклин рузвельт, справедливая россия, госдума рф
Россия, СССР, США, Уинстон Черчилль, Сергей Миронов, Франклин Рузвельт, Справедливая Россия, Госдума РФ
Россия сейчас противостоит политическим пигмеям, заявил Миронов

Миронов: РФ противостоит политическим пигмеям, а не фигурам калибра Черчилля

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сегодня Россия находится на очередном витке противостояния, только на той стороне вместо фигур калибра Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта находятся политические пигмеи и безответственные авантюристы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Знаменитой Фултонской речи Черчилля, произнесенной в Вестминстерском колледже США, 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР. В ответ советский лидер Иосиф Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.
Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт рассказал о Фултонской речи Черчилля
Вчера, 06:58
"Сегодня мы находимся на очередном витке противостояния, и на той стороне вместо фигур калибра Черчилля и Рузвельта политические пигмеи и безответственные авантюристы, невежественные, наглые и непредсказуемые", - сказал Миронов.
Он отметил, что считается, что 5 марта 1946 года в американском городе Фултон бывший британский премьер Черчилль произнес речь, которая положила начало холодной войне.
Это утверждение, по мнению лидера партии, верно отчасти, потому что более важное значение имеет не то, что сказал Черчилль, а то, о чем он тогда промолчал.
"А не сказал он о том, что почти за год до этого еще действующий глава британского правительства дал указание подготовить план нападения на СССР. Еще гремели бои, в которых союзники сражались с гитлеровцами, еще не было никакого "железного занавеса", о котором потом скажет Черчилль, а в Лондоне уже думали о войне – и не о "холодной", а самой что ни на есть "горячей" со страной, которая вынесла всю тяжесть борьбы с третьим рейхом", - добавил Миронов.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Миронов призвал правительство решить проблемы с отоплением в ЛНР
Вчера, 02:34
В Фултоне Черчилль об этом, конечно, промолчал, как подчеркнул депутат Госдумы, но впервые после окончания Второй мировой видный западный политик публично заявил, что Советский Союз стал смертельной угрозой для свободного мира, и это означало, что короткий период сотрудничества завершен, и Запад снова вернулся к своему извечному курсу на уничтожение России.
"Но если весной 1946 года нам нечего было противопоставить ядерной дубинке Запада, и мы выстояли, сегодня нам есть чем привести в чувство эту публику. Так что, господа, сколько бы вы ни мечтали подчинить себе Россию, победа всегда будет за нами!", - подытожил он.
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Миронов призвал Зеленского обратить внимание на политику США
2 марта, 18:55
 
РоссияСССРСШАУинстон ЧерчилльСергей МироновФранклин РузвельтСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
