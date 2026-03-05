МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сегодня Россия находится на очередном витке противостояния, только на той стороне вместо фигур калибра Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта находятся политические пигмеи и безответственные авантюристы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Знаменитой Фултонской речи Черчилля , произнесенной в Вестминстерском колледже США , 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР . В ответ советский лидер Иосиф Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.

"Сегодня мы находимся на очередном витке противостояния, и на той стороне вместо фигур калибра Черчилля и Рузвельта политические пигмеи и безответственные авантюристы, невежественные, наглые и непредсказуемые", - сказал Миронов

Он отметил, что считается, что 5 марта 1946 года в американском городе Фултон бывший британский премьер Черчилль произнес речь, которая положила начало холодной войне.

Это утверждение, по мнению лидера партии, верно отчасти, потому что более важное значение имеет не то, что сказал Черчилль, а то, о чем он тогда промолчал.

"А не сказал он о том, что почти за год до этого еще действующий глава британского правительства дал указание подготовить план нападения на СССР. Еще гремели бои, в которых союзники сражались с гитлеровцами, еще не было никакого "железного занавеса", о котором потом скажет Черчилль, а в Лондоне уже думали о войне – и не о "холодной", а самой что ни на есть "горячей" со страной, которая вынесла всю тяжесть борьбы с третьим рейхом", - добавил Миронов.

В Фултоне Черчилль об этом, конечно, промолчал, как подчеркнул депутат Госдумы , но впервые после окончания Второй мировой видный западный политик публично заявил, что Советский Союз стал смертельной угрозой для свободного мира, и это означало, что короткий период сотрудничества завершен, и Запад снова вернулся к своему извечному курсу на уничтожение России