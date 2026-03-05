Рейтинг@Mail.ru
Мельникова назвала "мечтой" Олимпиаду в Лос-Анджелесе - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
18:28 05.03.2026
Мельникова назвала "мечтой" Олимпиаду в Лос-Анджелесе
ангелина мельникова
летние олимпийские игры 2028
спортивная гимнастика
ангелина мельникова, летние олимпийские игры 2028, спортивная гимнастика
Ангелина Мельникова, Летние Олимпийские игры 2028, Спортивная гимнастика
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка Токио - 2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила на "Форуме в большом городе", что мечтает выступить на летних Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
"Форум в большом городе", посвященный историям и опыту успешных женщин России в разных сферах жизни, проходит в четверг в Москве.
«
"Я сейчас избегаю турборежима, потому что еще недавно хотела завершить карьеру, и переживаю, что могу перегореть, если активно ворвусь в спорт. Я планирую входить очень плавно в международный календарь. Мне очень хотелось бы поехать в Лос-Анджелес, я буду уже достаточно возрастной спортсменкой, но это моя мечта", - сказала гимнастка.
Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 и 2025 года в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.
Анна Калмыкова - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россиянка победила в вольных упражнениях на этапе Кубка мира
