Мельникова назвала "мечтой" Олимпиаду в Лос-Анджелесе

«

"Я сейчас избегаю турборежима, потому что еще недавно хотела завершить карьеру, и переживаю, что могу перегореть, если активно ворвусь в спорт. Я планирую входить очень плавно в международный календарь. Мне очень хотелось бы поехать в Лос-Анджелес, я буду уже достаточно возрастной спортсменкой, но это моя мечта", - сказала гимнастка.