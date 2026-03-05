Рейтинг@Mail.ru
ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
14:34 05.03.2026 (обновлено: 14:39 05.03.2026)
ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США, пишут СМИ
ПВО армии Ирана сбила самолет F-15 ВВС США, утверждает агентство Mehr. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США, пишут СМИ

Mehr: ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. ПВО армии Ирана сбила самолет F-15 ВВС США, утверждает агентство Mehr.
"Вражеский истребитель F-15 был сбит ракетной установкой ПВО армии над горной цепью Альборз", - говорится в сообщении агентства.
Подробностей агентство не приводит.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
