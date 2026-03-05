https://ria.ru/20260305/mehr-2078746694.html
ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США, пишут СМИ
ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США, пишут СМИ
ПВО армии Ирана сбила самолет F-15 ВВС США, утверждает агентство Mehr. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:34:00+03:00
2026-03-05T14:34:00+03:00
2026-03-05T14:39:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:62:2594:1521_1920x0_80_0_0_9060d025123c5711dd94954f9e55b873.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078741284.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:0:2301:1726_1920x0_80_0_0_fc9dc802a0cdb03b0f7c829dbafa210b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США, пишут СМИ
Mehr: ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США