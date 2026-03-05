Женщина с коляской в парке "Братеевская набережная" в Москве. Архивное фото

Маткапитал в 2027 году может превысить миллион рублей

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Максимальный размер материнского капитала в России может превысить один миллион рублей в 2027 году в случае сохранения нынешних темпов повышения выплат, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

"Превышение порога в 1 миллион рублей материнским капиталом возможно уже в 2027 году в его максимальном размере", - сказала Макаренцева.

По словам эксперта, планка в один миллион станет реальной, если сохранятся нынешние темпы повышения выплат и не потребуется менять социальную политику страны из-за изменений в экономике.

"Достижение этого показателя будет иметь не столько формальное, сколько символическое значение, обозначив постепенное усиление государственной поддержки семей с детьми на фоне инфляционных процессов", - заключила Макаренцева.