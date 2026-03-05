"Манчестер Юнайтед" уступил игравшему в меньшинстве "Ньюкаслу" в матче АПЛ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Ньюкаслу" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ньюкасле завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Энтони Гордон (45+6, пенальти) и Уильям Осула (90). В составе "Манчестер Юнайтед" отличился Каземиро (45+9). На первой компенсированной к первому тайму минуте вторую желтую карточку получил полузащитник "Ньюкасла" Джейкоб Рэмзи.
04 марта 2026 • начало в 23:15
Завершен
Бруну Фернандеш сделал 14-ю голевую передачу в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Только Дэвид Бекхэм делал больше ассистов за "Манчестер Юнайтед" за один сезон АПЛ (15 в сезоне-1999/00).
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение под руководством Майкла Каррика. После его назначения команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.
"Манчестер Юнайтед" (51 очко) занимает третье место в турнирной таблице. "Ньюкасл" (39) располагается на 12-й строчке.
В следующем туре "Ньюкасл" в гостях сыграет с лондонским "Челси" 14 марта, на следующий день "Манчестер Юнайтед" примет "Астон Виллу" из Бирмингема.