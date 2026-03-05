https://ria.ru/20260305/lnr-2078864961.html
В ЛНР человек погиб при атаке дрона ВСУ
В ЛНР человек погиб при атаке дрона ВСУ
Женщина погибла, мужчина ранен при атаке украинского дрона на автомобиль на трассе Сватово - Первомайск в ЛНР, говорится в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 05.03.2026
2026
