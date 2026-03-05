Рейтинг@Mail.ru
Ливан заявил об ударе Израиля по шести населенным пунктам на юге страны - РИА Новости, 05.03.2026
12:40 05.03.2026 (обновлено: 15:12 05.03.2026)
Ливан заявил об ударе Израиля по шести населенным пунктам на юге страны
Ливан заявил об ударе Израиля по шести населенным пунктам на юге страны
Израильская боевая авиация нанесла массированные удары по шести населенным пунктам на юге Ливана менее чем за час, информирует ливанское национальное агентство... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, ливан, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Ливан заявил об ударе Израиля по шести населенным пунктам на юге страны

NNA: ВВС Израиля нанесли удары по 6 населенным пунктам на юге Ливана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла массированные удары по шести населенным пунктам на юге Ливана менее чем за час, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеские израильские самолеты нанесли удар по населенному пункту Тули и району между высотами аль-Батм и Зебкин… Ударам с воздуха подвергается поселение Савани",- пишет агентство.
Также, по данным агентства, в течение последнего часа ударам подверглись район населенного пункта Ятер, а также населенные пункты Румин и Мейфидун и районы в окрестностях Джебшит.
Артиллерия израильской армии в свою очередь открыла огонь по руслу реки Литани на юге Ливана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
