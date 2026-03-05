https://ria.ru/20260305/livan-2078763258.html
Ливан заявил об ударе Израиля по шести населенным пунктам на юге страны
Ливан заявил об ударе Израиля по шести населенным пунктам на юге страны - РИА Новости, 05.03.2026
Ливан заявил об ударе Израиля по шести населенным пунктам на юге страны
Израильская боевая авиация нанесла массированные удары по шести населенным пунктам на юге Ливана менее чем за час, информирует ливанское национальное агентство... РИА Новости, 05.03.2026
Ливан заявил об ударе Израиля по шести населенным пунктам на юге страны
