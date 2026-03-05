Рейтинг@Mail.ru
11:07 05.03.2026
Лингвист назвала слово, которое не сможет войти в словарь русского языка
Лингвист назвала слово, которое не сможет войти в словарь русского языка
2026-03-05T11:07:00+03:00
2026-03-05T11:07:00+03:00
общество
россия
россия
общество, россия
Общество, Россия
Лингвист назвала слово, которое не сможет войти в словарь русского языка

Козловская: слово "лайфхак" не сможет войти в словарь русского языка

© Fotolia / daria_rizaСловарь русского языка
Словарь русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Слово "лайфхак" не войдет в словари русского языка как государственного, так как имеет русский аналог, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.
"Слово "лайфхак" не может войти в словари русского языка как государственного. Думаю, что слово еще не полностью адаптировано русским языком и вряд ли уместно в официальных сферах, связанных с понятием "государственный язык"", - сказала Козловская.
Она отметила, что словарь не включает иностранные по происхождению слова, которые имеют общеупотребительные аналоги и эквиваленты. По ее словам, слово "лайфхак" можно заменить русским аналогом "полезный совет".
Ранее стало известно, что слово "абьюзер" может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов.
Словарь русского языка С. И. Ожегова - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Слово "абьюзер" могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист
25 февраля, 04:26
 
ОбществоРоссия
 
 
