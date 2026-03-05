https://ria.ru/20260305/lingvist-2078679431.html
Лингвист назвала слово, которое не сможет войти в словарь русского языка
Слово "лайфхак" не войдет в словари русского языка как государственного, так как имеет русский аналог, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России,... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Слово "лайфхак" не войдет в словари русского языка как государственного, так как имеет русский аналог, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.
"Слово "лайфхак" не может войти в словари русского языка как государственного. Думаю, что слово еще не полностью адаптировано русским языком и вряд ли уместно в официальных сферах, связанных с понятием "государственный язык"", - сказала Козловская.
Она отметила, что словарь не включает иностранные по происхождению слова, которые имеют общеупотребительные аналоги и эквиваленты. По ее словам, слово "лайфхак" можно заменить русским аналогом "полезный совет".
Ранее стало известно, что слово "абьюзер" может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов.