Лингвист назвала слово, которое не сможет войти в словарь русского языка

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Слово "лайфхак" не войдет в словари русского языка как государственного, так как имеет русский аналог, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.

"Слово "лайфхак" не может войти в словари русского языка как государственного. Думаю, что слово еще не полностью адаптировано русским языком и вряд ли уместно в официальных сферах, связанных с понятием "государственный язык"", - сказала Козловская.

Она отметила, что словарь не включает иностранные по происхождению слова, которые имеют общеупотребительные аналоги и эквиваленты. По ее словам, слово "лайфхак" можно заменить русским аналогом "полезный совет".