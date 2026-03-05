Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой* - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 05.03.2026 (обновлено: 19:54 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/lazareva-2078699827.html
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой*
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой* - РИА Новости, 05.03.2026
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой*
Гособвинение просит назначить Татьяне Лазаревой* 7 лишения свободы заочно по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:07:00+03:00
2026-03-05T19:54:00+03:00
происшествия
россия
татьяна лазарева
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg
https://ria.ru/20260304/inoagenty-2078327895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:428:2049:1964_1920x0_80_0_0_bd3065f4442d24be772dd87a556e2d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, татьяна лазарева, московский городской суд
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева, Московский городской суд
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой*

Адвокат Соловьев: Лазаревой заочно запросили 7 лет лишения свободы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гособвинение просит назначить Татьяне Лазаревой* 7 лишения свободы заочно по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат телеведущей Леонид Соловьев.
"С учетом приговора военного суда запросили 7 лет лишения свободы с запретом на 4 года администрировать сайты", - сказал защитник.
Таким образом, прокурор попросил мирового судью добавить полгода к приговору по делу об оправдании терроризма, по которому Лазареву* заочно осудили на 6,5 лет.
Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривают повторно. Ранее Мосгорсуд отменил приговор Лазаревой*, так как, согласно законодательству, уголовные дела по статье 330.1 УК РФ должны рассматривать мировые судьи, а не районные суды.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Объявлена в международный розыск, внесена в перечень террористов и экстремистов.
Виктор Блажеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ректор МГЮА объяснил, почему в реестре иноагентов появляются блогеры
4 марта, 00:01
 
ПроисшествияРоссияТатьяна ЛазареваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала