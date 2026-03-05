https://ria.ru/20260305/lazareva-2078699827.html
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой*
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой* - РИА Новости, 05.03.2026
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой*
Гособвинение просит назначить Татьяне Лазаревой* 7 лишения свободы заочно по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:07:00+03:00
2026-03-05T12:07:00+03:00
2026-03-05T19:54:00+03:00
происшествия
россия
татьяна лазарева
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg
https://ria.ru/20260304/inoagenty-2078327895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:428:2049:1964_1920x0_80_0_0_bd3065f4442d24be772dd87a556e2d5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, татьяна лазарева, московский городской суд
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева, Московский городской суд
Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой*
Адвокат Соловьев: Лазаревой заочно запросили 7 лет лишения свободы
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гособвинение просит назначить Татьяне Лазаревой* 7 лишения свободы заочно по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат телеведущей Леонид Соловьев.
"С учетом приговора военного суда запросили 7 лет лишения свободы с запретом на 4 года администрировать сайты", - сказал защитник.
Таким образом, прокурор попросил мирового судью добавить полгода к приговору по делу об оправдании терроризма, по которому Лазареву
* заочно осудили на 6,5 лет.
Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривают повторно. Ранее Мосгорсуд
отменил приговор Лазаревой*, так как, согласно законодательству, уголовные дела по статье 330.1 УК РФ
должны рассматривать мировые судьи, а не районные суды.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Объявлена в международный розыск, внесена в перечень террористов и экстремистов.