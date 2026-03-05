Прокурор попросил увеличить заочный срок Лазаревой*

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гособвинение просит назначить Татьяне Лазаревой* 7 лишения свободы заочно по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат телеведущей Леонид Соловьев.

"С учетом приговора военного суда запросили 7 лет лишения свободы с запретом на 4 года администрировать сайты", - сказал защитник.

Таким образом, прокурор попросил мирового судью добавить полгода к приговору по делу об оправдании терроризма, по которому Лазареву * заочно осудили на 6,5 лет.

Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривают повторно. Ранее Мосгорсуд отменил приговор Лазаревой*, так как, согласно законодательству, уголовные дела по статье 330.1 УК РФ должны рассматривать мировые судьи, а не районные суды.