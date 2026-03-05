Лавров назвал планы Франции по ядерному сдерживанию макроновским зонтиком

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично высказался об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по ядерному сдерживанию в Европе, назвав ее "макроновским зонтиком".
Ранее Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
По словам Лаврова, европейцы создают собственные военные подразделения, инфраструктуру, вооружение для подготовки к войне с Россией, а также планируют разместить дополнительный иностранный контингент на украинской территории. "И все это объявляется различными деятелями типа (генсека НАТО Марка - ред.) Рютте, (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрона. Еще, может, они и в последнюю инициативу Макрона Украину засунут под ядерный зонтик, который не "шербурский", а "макроновский", который хотят раскрыть над всей Европой нынешние французские руководители", - отметил министр.