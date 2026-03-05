Рейтинг@Mail.ru
США продолжают помогать Украине, заявил Лавров
12:39 05.03.2026 (обновлено: 12:54 05.03.2026)
США продолжают помогать Украине, заявил Лавров
США продолжают предоставлять разведывательные данные украинскому режиму, кроме того, большинство серьезных антироссийских санкций были введены при Трампе,... РИА Новости, 05.03.2026
США продолжают помогать Украине, заявил Лавров

Лавров: США продолжают помогать Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США продолжают предоставлять разведывательные данные украинскому режиму, кроме того, большинство серьезных антироссийских санкций были введены при Трампе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Соединенные Штаты продолжают предоставлять и разведывательные данные украинскому режиму, продолжают продавать оружие европейцам, чтобы те затем за свой счет передавали его киевскому режиму", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Все больше и больше санкций. серьёзных санкций, направленных на вытеснение России с энергетических мировых рынков, принимаются уже администрацией Трампа", - указал он.
