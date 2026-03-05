https://ria.ru/20260305/lavrov-2078706899.html
Лавров прокомментировал достижение договоренностей по Украине
Лавров прокомментировал достижение договоренностей по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров прокомментировал достижение договоренностей по Украине
Содержательные договоренности, основанные на пониманиях саммита России и США на Аляске, пока не достигнуты, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:32:00+03:00
2026-03-05T12:32:00+03:00
2026-03-05T12:52:00+03:00
украина
в мире
россия
аляска
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078170775.html
украина
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, аляска, сергей лавров
Украина, В мире, Россия, Аляска, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал достижение договоренностей по Украине
Лавров: договоренности по Украине с учетом пониманий Аляски пока не достигнуты