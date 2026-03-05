Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал достижение договоренностей по Украине
12:32 05.03.2026 (обновлено: 12:52 05.03.2026)
Лавров прокомментировал достижение договоренностей по Украине
Содержательные договоренности, основанные на пониманиях саммита России и США на Аляске, пока не достигнуты, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
Лавров прокомментировал достижение договоренностей по Украине

Лавров: договоренности по Украине с учетом пониманий Аляски пока не достигнуты

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Содержательные договоренности, основанные на пониманиях саммита России и США на Аляске, пока не достигнуты, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эвентуальных договорённостей, главных договоренностей, содержательных договорённостей пока не достигнуто",- сказал он на посольском "круглом столе" по украинскому урегулированию.
"Повторю еще раз: для нас является безальтернативным тот факт, что такие договоренности должны базироваться на пониманиях Аляски, которые были согласованы на основе предложений американской стороны, которые российская сторона с известным элементом компромисса приняла", - подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине
3 марта, 13:17
 
УкраинаВ миреРоссияАляскаСергей Лавров
 
 
